Сергей Меликов провел заседание Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности

14 февраля под председательством Главы Республики Дагестан состоялось заседание Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности.

Одной из главных тем совещания стало обсуждение реализации госпрограммы РФ «Национальная система пространственных данных». Реализация проекта началась еще в 2022 году при участии Управления Росреестра России по РД. Платформа будет содержать открытые данные о территории, в том числе сведения о земле и недвижимости.

Реализация данных мероприятий, по словам Меликова, повысит инвестиционную привлекательность региона и темпы реализации нацпроектов и первоочередной задачей здесь является определение границ населенных пунктов и территориальных зон.

Кроме того, в рамках совещания, Меликов поблагодарил руководство Росреестра за плодотворное сотрудничество, добавил, что в регионе имеются необходимые условия для успешной реализации госпрограммы и нацпроектов, поэтому «вся работа — за муниципалитетами».