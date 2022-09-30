Сергей Меликов провел заседание Совета Безопасности РД по актуальным вопросам системы образования

29 сентября под руководством Сергея Меликова состоялось заседание Совета Безопасности РД по вопросу материально-технического оснащения школ, организации горячего питания, профилактики заболеваний среди детей, кроме того были рассмотрены вопросы безопасности образовательных учреждений.

Детально по каждому вопросу вступили профильные руководители органов исполнительной власти. Так, Муслим Телякавов в ходе выступления сказал о том, что в республике горячим питанием обеспечены свыше двухсот тысяч детей. По словам вице-премьера Дагестана, основной проблемой в школах остаётся состояние пищевых блоков. «Учитывая территориальное расположение большинства школ, оптимальным решением данной проблемы является возведение отдельных пищеблоков с использованием быстровозводимых модульных технологий в рамках досрочного взаимодействия государства и бизнеса», — отметил Телякавов. В ходе выступления вице-премьер остановил свое внимание и на состоянии детских оздоровительных лагерей. Некоторые из них полностью изношены. Сейчас прорабатывается возможность их реконструкции, капитального ремонта и установка быстровозводимых модульных конструкций.

После детального обсуждения всех вопросов, Сергей Меликов дал поручения до конца текущего года провести круглый стол по проблемам среднего и высшего образования.