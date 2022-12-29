Сергей Меликов провел заседание Республиканской призывной комиссии

Сергей Меликов провел расширенное совместное заседание Республиканской призывной комиссии и Оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных Указом Президента РФ от 19 октября 2022 г. № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах РФ в связи с Указом Президента РФ от 19 октября 2022 г. № 756».

На совещании обсудили предварительные итоги осенней призывной кампании в Дагестане и меры социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации и принимающих участие в специальной военной операции на добровольной основе.

Поприветствовав собравшихся, руководитель субъекта сообщил, что, по предварительным данным, график осенней призывной кампании будет выполнен в срок и в полной мере.

По его словам, осенний призыв прошел в республике в штатном режиме и был организован на достаточно высоком уровне благодаря слаженной работе всех ответственных органов.

Глава региона обратил внимание на то, что дагестанцы с честью несут службу в различных воинских формированиях на территории страны: «Дагестанские военнослужащие качественно выполняют те задачи, которые на них возлагаются. Это должно быть предметом гордости для всех нас и примером для подрастающего поколения».

В этой связи Сергей Меликов упомянул подвиг дагестанцев, участвующих в СВО: более 500 из них представлены к различным наградам за выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции; из них 220 военнослужащих награждены орденами Мужества, пятеро удостоены высочайшего звания Героя России.

Об итогах призыва граждан на военную службу в Дагестане в ноябре-декабре 2022 года доложил военный комиссар РД Дайтбег Мустафаев.

Председатель Народного Собрания РД Заур Аскендеров проинформировал о результатах работы депутатов в рамках призывной кампании: они встречались с молодыми людьми, их родными, представителями общественных организаций для разъяснения вопросов, касающихся призыва.