Сергей Меликов провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 90-летия Фазу Алиевой

Юбилей выдающейся поэтессы в течение всего 2022 года будут отмечать на республиканском уровне. Запланирован также большой праздничный вечер в Доме литераторов в Москве.

«Реализация масштабного плана мероприятий празднования юбилея налагает на всех нас большую ответственность и требует тщательной проработки вопросов на всех уровнях и в заинтересованных структурах. Особенно это касается крупных мероприятий, запланированных в сентябре и декабре текущего года в Махачкале и Москве», – подчеркнул Меликов.

В проект республиканского плана празднования вошли театрально-концертные постановки, книжно-иллюстративные и художественные выставки, конкурсы чтецов, поэтические встречи, издание произведений Фазу Алиевой, мероприятия по увековечению памяти поэта.

Пройдут встречи в школах, вузах, состоятся читательские конференции и просветительские проекты в библиотеках.

5 декабря в Центральном доме литераторов в Москве состоится праздничная встреча с участием Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой и председателя Союза писателей России Николая Иванова.

Празднование 90-летнего юбилея в столице республики запланировано на конец октября – начало ноября текущего года.