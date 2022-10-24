Сергей Меликов провел заседание Оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана

Сергей Меликов провёл заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики республики.

Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся принимаемых мер по повышению устойчивости экономики республики в условиях воздействия внешних факторов, совершенствования деятельности в сфере недропользования, хода догазификации в регионе, ситуации на рынке труда, организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий Дагестана, обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

О мерах по повышению устойчивости развития экономики проинформировал первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Руслан Алиев.

Вице-премьер рассказал об исполнении доходной части бюджетов муниципальных образований. Так, по итогам 9-ти месяцев наблюдается перевыполнение плановых показателей на 3,1%, плюсом поступило 282 млн рублей. Вместе с тем по ряду муниципалитетов исполнение составило менее 100%.

О совершенствовании деятельности в сфере недропользования в республике проинформировал министр природных ресурсов и экологии Дагестана Ибрагим Ибрагимов.

Он отметил, что профилактические мероприятия, проведенные министерством, выявили ряд предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых без технических проектов разработки, что создавало возможность занижать объемы добываемого сырья и, соответственно, уменьшать налоговые платежи в бюджет. В настоящее время министерством усилен контроль за разработкой документации. Также налажена работа по пресечению фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых.

Министр природных ресурсов и экологии Дагестана предложил возобновить практику контроля на местах вывоза и постах ГИБДД товарно-транспортных накладных на предмет законности перевозки.

В заключение Ибрагим Ибрагимов рассказал о Федеральной государственной информационной системе «Автоматическая система лицензирования пользования недрами», куда будет заноситься отчётность, что повысит легализацию данной сферы.

Комментируя выступление докладчика, Сергей Меликов подчеркнул, что грамотная разработка недр – щебня, песка, камня – один из драйверов роста экономики: «Эта сфера имеет огромный потенциал и при правильном подходе позволит нам выйти на новый уровень на строительном рынке и в вопросах экологии, а системная работа по ценообразованию и налоговым платежам повысит доходы республиканского и муниципальных бюджетов».

Было отмечено также, что реализация проектов в сфере недропользования будет способствовать удешевлению строительных материалов как для бизнеса, так и для граждан; экономии при строительстве социальных объектов, дорог, частных проектов; созданию новых рабочих мест.

По итогам заседания ответственным органам даны протокольные поручения.