Сергей Меликов провел заседание Оперативного штаба по развитию экономики республики

Сергей Меликов провёл заседание Оперативного штаба по развитию экономики республики.

Открывая совещание, глава республики отметил необходимость усиления деятельности органов исполнительной власти и муниципальных образований по выполнению ставящихся руководством страны задач, а также напомнил о персональной ответственности глав МО за эту работу.

По словам первого вице-премьера республики Руслана Алиева, в Дагестане реализуется последовательный план по обеспечению устойчивого развития экономики.

Важнейшим показателем успешности социально-экономической политики Руслан Алиев назвал доходы граждан. Ряд решений для обеспечения позитивной динамики в этом направлении уже принят.

Помимо прочего, продолжается работа над повышением доступности медицинской реабилитации для инвалидов, а также для пациентов после перенесённых заболеваний, операций и травм. Так, Дагестану выделено около 340 млн рублей на закупку медицинских изделий организациями, оказывающими медпомощь по реабилитации взрослых и детей.

Перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность расширен до 81 предприятия.

По мнению министра, транспортная система Дагестана выдержала испытание санкциями: по всем видам транспорта удалось сохранить положительную динамику. Более того, рассказал профильный министр, сложившаяся ситуация открыла новые возможности для прорывного развития экспорта транспортных услуг. Так, в условиях санкционного воздействия сокращается грузооборот западных портов страны, автомобильных и железнодорожных подходов к ним. В настоящее время происходит переориентирование логистических маршрутов и цепочек поставок грузов на восточный и азиатские товарные рынки преимущественно через международный транспортный коридор «Север-Юг», проходящий транзитом через Дагестан.

Сергей Меликов отметил серьезные перспективы в части экономического развития Дагестана: «Сегодня коридор «Север-Юг» является надежным коридором для общения России с другими странами. Для этого у республики есть все: дорожная сеть, морской торговый порт, международной аэропорт, железная дорога, пункты пропуска. Мы работаем над новыми направлениями развития транспортно-логистического коридора «Север-Юг», который в том числе будет способствовать и развитию внутренних торговых кластеров. Все это может повысить благосостояние дагестанцев», – выразил уверенность глава Дагестана.