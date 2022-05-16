Экономика

Сергей Меликов провел заседание Оперативного штаба по развитию экономики республики

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Сергей Меликов провёл заседание Оперативного штаба по развитию экономики республики.

Открывая совещание, глава республики отметил необходимость усиления деятельности органов исполнительной власти и муниципальных образований по выполнению ставящихся руководством страны задач, а также напомнил о персональной ответственности глав МО за эту работу.

По словам первого вице-премьера республики Руслана Алиева, в Дагестане реализуется последовательный план по обеспечению устойчивого развития экономики.

Важнейшим показателем успешности социально-экономической политики Руслан Алиев назвал доходы граждан. Ряд решений для обеспечения позитивной динамики в этом направлении уже принят.

Помимо прочего, продолжается работа над повышением доступности медицинской реабилитации для инвалидов, а также для пациентов после перенесённых заболеваний, операций и травм. Так, Дагестану выделено около 340 млн рублей на закупку медицинских изделий организациями, оказывающими медпомощь по реабилитации взрослых и детей.

Перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность расширен до 81 предприятия.

По мнению министра, транспортная система Дагестана выдержала испытание санкциями: по всем видам транспорта удалось сохранить положительную динамику. Более того, рассказал профильный министр, сложившаяся ситуация открыла новые возможности для прорывного развития экспорта транспортных услуг. Так, в условиях санкционного воздействия сокращается грузооборот западных портов страны, автомобильных и железнодорожных подходов к ним. В настоящее время происходит переориентирование логистических маршрутов и цепочек поставок грузов на восточный и азиатские товарные рынки преимущественно через международный транспортный коридор «Север-Юг», проходящий транзитом через Дагестан.

Сергей Меликов отметил серьезные перспективы в части экономического развития Дагестана: «Сегодня коридор «Север-Юг» является надежным коридором для общения России с другими странами. Для этого у республики есть все: дорожная сеть, морской торговый порт, международной аэропорт, железная дорога, пункты пропуска. Мы работаем над новыми направлениями развития транспортно-логистического коридора «Север-Юг», который в том числе будет способствовать и развитию внутренних торговых кластеров. Все это может повысить благосостояние дагестанцев», – выразил уверенность глава Дагестана.

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