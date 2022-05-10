Сергей Меликов провел заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Сергей Меликов провёл заседание Комиссии при Главе РД по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Глава республики напомнил о случившихся пожарах в Красноярском крае, когда из-за неосторожного обращения с огнем и замыканий, вызванных аномальным ветром, возникли пожары, которые нанесли ущерб 60 населенным пунктам и двум садоводческим товариществам. Огнем уничтожены 827 строений, в том числе более 500 жилых домов, фельдшерско-акушерский пункт и детский сад. Погибли семь человек, возбуждены и расследуются уголовные дела.

Обсудили также проблему выхода рек из берегов и подтопления населенных пунктов.

«Чтобы стихия не застала нас врасплох в рамках исполнения решения оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 19 января 2022 года рабочей группой, сформированной под руководством начальника Главного управления МЧС России по Республике Дагестан, проведена проверка готовности сил и средств функциональной и территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Дагестан к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период, а также в пожароопасный сезон 2022 года. Сегодня нам предстоит обсудить итоги проведенной проверки, определить первоочередные шаги по устранению недостатков», — обозначил Сергей Меликов.

До 15 мая будут завершены неотложные аварийно-восстановительные работы на 10 прорывоопасных участках водооградительных валов Терека протяженностью 1,5 км. Запланировано завершение берегоукрепительных работ на реке Самур для защиты села Ахты Ахтынского района.

Начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Сулейман Рамазанов рассказал в своем выступлении о внедрении в деятельность единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований «Личных кабинетов» в информационной системе «Атлас опасностей и рисков». Благодаря такому усовершенствованию работы жители Дагестана смогут получить доступ к данным единой дежурно-диспетчерской службы.