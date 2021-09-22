Сергей Меликов провел заседание комиссии по подготовке к зиме

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов провел совместное заседание межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу Республики Дагестан и Республиканского штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Как отметил глава региона, готовность топливно-энергетического комплекса республики к зиме в числе наиболее важных задач на сегодняшний день. «В прошлом сезоне мы неоднократно сталкивались с различного рода проблемами, связанными с недостаточным уровнем готовности объектов ЖКХ к холодам. Были факты, когда люди мерзли в своих домах ввиду отсутствия давления газа или низкого напряжения в электросетях. Имели место и происшествия, в ходе которых пострадали люди», – отметил Меликов.

Глава республики потребовал взять вопрос подготовки к зиме на контроль заблаговременно.

Анализ показал, что необходимо ремонтировать и заменить изношенные основные фонды и сформировать аварийные запасы материально-технических ресурсов.