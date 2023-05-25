Сергей Меликов провел заседание Антитеррористической комиссии в Дагестане

Сегодня, 25 мая, руководитель республики Сергей Меликов провел плановое заседание Антитеррористической комиссии в Дагестане. Участники обсудили ход реализации в республике Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы.

«Проведенная за последние годы работа позволила усовершенствовать законодательный и организационный механизм противодействия идеологии терроризма, повысить эффективность профилактической работы. Нам удается сегодня удерживать стабильную ситуацию», – сказал руководитель субъекта, открывая заседание. Он поблагодарил органы власти и силовой блок за проводимую работу.

По словам Сергея Меликова, реализация плана находится на завершающем этапе. Вместе с тем, документ требует корректировки с учетом появившихся внешних угроз, уточнил он.

Основное внимание на заседании уделили работе с молодежью. С докладом выступил глава профильного министерства Камил Саидов. Минмолодежи разработана методическая онлайн-база с просветительскими проектами, конспектами лекций, презентациями, социальными видео и короткометражными фильмами. Базу используют муниципальные образования для работы с молодежью.

Среди других направлений в работе министерства – проведение семинаров для специалистов по работе с молодежью. Так, например, только в мае обучающие мероприятия прошли 55 человек из муниципалитетов республики. Кроме того, министерством совместно с Координационным центром при ДГУ создано сообщество цифровые волонтеры, в которое входит 50 активистов. Они привлекаются в проведение просветительских мероприятий и защите от недостоверной информации.

В Дагестане реализуются просветительские проекты «ИнтернетБЕЗопасности» и «Мирный Дагестан», направленные на неприятие идеологии насилия и информационной безопасности. Минмолодежи оказывает грантовую поддержку региональным НКО, деятельность которых направлена на противодействие распространению идеологии терроризма. В текущем году общественными организациями при поддержке ведомства реализуется 5 проектов.

О работе учреждений культуры рассказала руководитель Минкультуры РД Зарема Бутаева. По ее словам, потенциал учреждений позволяет вести масштабную культурно-просветительскую и профилактическую работу. Так, за прошлый год реализовано более 300 мероприятий по противодействию идеологии терроризма с охватом 35 тысяч человек. Среди реализуемых проектов – «Я выбираю мир!», «Культура против террора», «Моя Родина — Россия», «Работаем, брат!».

«В рамках проекта «Я выбираю мир!», например, Даггосфилармония совместно с оркестром 102-й отдельной бригадой Росгвардии проводит цикл выездных тематических концертов для школьников. В рамках проекта «Моя Родина – Россия» Республиканский дом народного творчества ежегодно организовывает смотр антитеррористических агитпрограмм муниципальных творческих коллективов, которые в дальнейшем используются в работе на местах», – рассказала Зарема Бутаева.

В музеях для младших школьников проводятся «Единые уроки мужества», линейки и акции, посвященные памятным датам России, для старшеклассников и студентов – показы антитеррористических спектаклей, концертно-театрализованные представления, художественные фотовыставки. По поручения главы региона для студенческой молодежи Минкультуры РД провело показ фильма «Что мы защищаем». Кроме того, при поддержке министерства РГВК «Дагестан» снимает фильм о помощи дагестанцев фронту и участникам СВО.

Про взаимодействии с общественными и религиозными организациями рассказал руководитель Миннац РД Энрик Мулислмов. О проводимой работе в муниципалитетах доложили глава Дербентского района Мавсум Рагимов, руководитель Цумадинского района Шамиль Омаров и глава Хасавюрта Корголи Корголиев.

Вторым вопросом рассмотрели проводимую работу по социализации детей членов незаконных вооружённых формирования, в том числе возвращённых из зон боевых действий в Сирии и Ираке. Подробно об этом доложил министр внутренних дел по РД Абдурашид Магомедов.

В завершение заседания были приняты протокольные поручения.