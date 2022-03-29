Сергей Меликов провел заседание Антинаркотической комиссии

Сергей Меликов провёл заседание Антинаркотической комиссии. В центре внимания были меры по повышению эффективности взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Говорили о государственной программе «Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимых в Республике Дагестан».

Органы власти и правоохранительные органы проводят большое количество мероприятий по профилактике и противодействию незаконному обороту наркотиков, в том числе такие, как «Мак», «Дети России», «Звезда Каспия», «Сообщи, где торгуют смертью», – всего проведено уже более 1,5 тыс.

Министр внутренних дел Абдурашид Магомедов рассказал о том, что в 2021 году выявлено 3 контрабандных канала поставки наркотических средств из Франции и Германии. По этим фактам возбуждено 12 уголовных дел, пресечено 36 крупных каналов поступления наркотических средств в республику из других регионов страны. В этом году уже выявлено 11 фактов перевозки и 6 фактов контрабанды сильнодействующих веществ.

Совместно с врачами-наркологами проведены также тематические родительские собрания, краткосрочными курсами повышения квалификации педагогов-психологов, социальных педагогов и классных руководителей по программе «Современные технологии, формы и методы работы по профилактике наркомании в подростковой среде» охвачено 100 педагогов республики.

Сергей Меликов обозначил необходимость точечной работы в части профилактики наркомании и незаконного оборота наркотиков.

«Наркомания сегодня является угрозой национальной безопасности. Мы с этим мириться не должны», – заключил Меликов.