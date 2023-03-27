Сергей Меликов провел встречу с жителями аварийных общежитий города Каспийска

26 марта Сергей Меликов провёл встречу с жителями аварийных общежитий города Каспийска. Аналогичная встреча состоялась и в начале месяца, когда каспийчане попросили не переселять их на окраины города, где отсутствует социальная инфраструктура.

Кроме того, жители аварийных общежитий пожаловались на затягивание сроков переселения.

В ходе встречи глава Дагестана рассказал собравшимся о проведённых мероприятиях и призвал их к диалогу.

«Этими домами мы занимаемся с 2021 года. Тогда мы провели обследование общежитий и решили, что просто капитальным ремонтом там не обойтись. Мы вместе, учитывая ваши пожелания, проработаем дорожную карту. Но делать это нужно согласованно, понимая реальные возможности республики и города», — сказал Меликов.

Со своей стороны собственники поблагодарили руководителя республики за встречу.