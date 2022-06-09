Сергей Меликов провел встречу с Валентиной Матвиенко

Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко за поддержку Дагестана и пригласил ее в республику для участия в мероприятиях в честь 90-летия Фазу Алиевой.

«Сегодня у меня состоялась встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко.



О Дагестане она сохранила самые приятные воспоминания и на каждой нашей встрече спрашивает, как дела в республике и какая поддержка нужна.

Рассказал Валентине Ивановне, что сейчас мы усиленно готовимся к участию в Петербургском международном экономическом форуме, на котором Дагестан представит свой стенд, а вместе с ним и потенциал.

Говорили также об образовании, реализации перспективных проектов, трудоустройстве выпускников и о многом другом.

Зная о тёплом отношении Валентины Ивановны к нашей известной поэтессе Фазу Алиевой, пригласил её в Дагестан для участия в юбилейных мероприятиях по случаю 90-летия народной поэтессы.

Спасибо Валентине Ивановне за постоянную поддержку. Дагестанцы ценят такое отношение и ждут Вас в нашей гостеприимной республике!», — написал в своем телеграм-канале Сергей Меликов.