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Сергей Меликов провел встречу с сотрудниками Военного Комиссариата города Буйнакск

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Лейтенанты Темирлан Абакаров и Багаудин Алиев принимали участие в СВО и мужественно исполняли свой долг. Из-за тяжелых ранений по решению Минобороны России военнослужащие приступили к работе в Военном комиссариате Буйнакска.

С военнослужащими провел встречу Сергей Меликов. Глава Республики Дагестан отметил, что им будет оказана всесторонняя помощь.
«После таких встреч убеждаюсь, насколько актуально сегодня строительство отдельного центра для реабилитации военнослужащих. Мы его обязательно откроем и создадим там все условия для восстановления наших бойцов», — сказал Меликов.

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