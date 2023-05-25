Сергей Меликов провел встречу с руководителем «Капитал-Инвест» Магомедали Багандовым

Сегодня, 25 мая, руководитель региона Сергей Меликов встретился с учредителем строительно-инвестиционной компании «Капитал-Инвест» Магомедали Багандовым.

Компания, которая использует инновационные технологии и качественные стройматериалы, является ведущей в республике в сфере строительства современного жилья и не только, реализует крупный инвестиционный проект «Завод строительных материалов».

С застройщиком глава республики обсудил вопросы развития строительной отрасли и в целом предпринимательства в регионе.

Сергей Меликов отметил современные подходы к строительству, применяемые «Капитал-Инвест», наличие необходимого оборудования, инструментов и механизмов, которые позволяют возводить объекты с высоким качеством. Он выразил мнение, что накопленный компанией опыт должен быть использован не только в личной практике, но и на благо развития дагестанского предпринимательства в целом, в том числе в решении масштабных задач, которые сегодня стоят перед республикой.

В рамках рабочей встречи, заслушав инициативы руководителя «Капитал-Инвеста», Сергей Меликов предложил Магомедали Багандову возглавить дагестанское отделение Российского союза промышленников и предпринимателей.