Сергей Меликов провел встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым

Сегодня, 2 мая, Сергей Меликов на Кавказской инвестиционной выставке встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

«История Южной Осетии для нас очень близка. У жителей Кавказа сложились добрые и братские отношения с республикой, ее народом. Трагичные исторические факты Осетии мы воспринимаем как свое горе и свои потери. Готовы и дальше поддерживать добрососедские отношения», – сказал Сергей Меликов.

В свою очередь Алан Гаглоев отметил, что отношения между народами формировались веками. Он напомнил о событиях 2008 года, когда воины из Дагестана в составе российской армии вместе с народом Южной Осетии отстаивали территорию республики. По словам Гаглоева, Дагестан тогда принял свыше 250 беженцев, оказал гуманитарную и медицинскую помощь.

Сложившиеся отношения между кавказскими республиками нужно сохранять и расширять, отметил Гаглоев. «Мы сегодня видим, как достойные сыновья Осетии и Дагестана как родные братья вместе отстаивают в зоне СВО общую историю и светлое будущее наших младших поколений. Только так, вместе, наши республики смогут двигаться вперед», – подчеркнул он.

В завершение встречи президент Южной Осетии заявил, что республика исторически связана с Российской Федерацией: «Мы считаем себя частичкой русского мира. У нас общая история. Будем строить свое будущее вместе», – сказал президент республики.