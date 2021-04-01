Политика

Сергей Меликов провел встречу с правозащитниками Дагестана

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31 марта в Махачкале состоялась встреча Сергея Меликова с омбудсменами: Уполномоченным по защите прав человека Джамалом Алиевым, Уполномоченным по защите прав семьи, материнства, прав ребёнка Мариной Ежовой, а также с Уполномоченным по защите прав предпринимателей.

Цель встречи заключалась в определении стратегии дальнейшей работы по данным направлениям, что, по словам Сергея Меликова, важно для реализации Стратегии социально-экономического развития Дагестана.

В рамках Стратегии будет вестись работа с нацпроектами, которые касаются в частности детей, — «Здравоохранение», «Образование», «Демография».

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