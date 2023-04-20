Сергей Меликов провел совместное заседание Совета безопасности РД и Координационного совещания по обеспечению правопорядка в РД

Вчера, 19 апреля, глава Республики Дагестан Сергей Меликов провел совместное заседание Совета безопасности Дагестана и Координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

На мероприятии была обсуждена работа органов государственной власти и руководства муниципалитетов по пресечению фактов незаконного строительства, дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в майские праздничные дни.

Министр строительства РД Артур Сулейманов рассказал, что в 2022 году было проведено 203 профилактических мероприятия для выявления построек без соответствующих документов.

Врио прокурора Республики Дагестан Руслан Ляпин напомнил, что с 2021 года в Дагестане работает межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители заинтересованных ведомств, в целях предотвращения самовольного строительства в регионе. Аналогичные межведомственные группы созданы в прокуратурах муниципалитетов.

Участники совещания обсудили планы дальнейшей работы в этом направлении.

О мерах обеспечения общественной безопасности и правопорядка в майские праздничные дни доложил министр внутренних дел региона Абдурашид Магомедов. По его словам, с 30 апреля по 10 мая в регионе будут функционировать оперативные штабы по обеспечению безопасности.

Дополнительно, отметил руководитель регионального МВД, будут разработаны меры по недопущению массовых транспортных заторов. Это в первую очередь касается города Каспийска, где планируется проведение главных праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Совместно с подразделениями Росгвардии, МЧС и другими заинтересованными ведомствами принимаются меры по усилению охраны особо важных объектов и объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания и отдыха граждан.

В эти дни сотрудники полиции, члены народных дружин и казаки будут задействованы в охране монументов воинской славы и захоронений, памятников и обелисков, посвященных ВОВ.

В целом в праздничные дни для обеспечения общественного порядка будет задействовано около 4 тыс. сотрудников органов внутренних дел.

По линии МЧС региона также ведется соответствующая работа по недопущению пожаров на объектах проведения праздничных мероприятий. О них подробно рассказал врио начальника ГУ МЧС России по РД Олег Колпиков.

Отдельной темой заседания стало соблюдение требований законодательства в обеспечении мер безопасности и санитарно-эпидемиологических норм на объектах туристической инфраструктуры.

О работе в этом направлении проинформировали министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов и руководитель республиканского Роспотребнадзора Залимхан Омариев.

Отмечено, что в 2022 году Министерством туризма совместно с профильными органами были проведены проверки безопасности коллективных средств размещения, а совместно с ГИБДД и Ространснадзором с целью пресечения незаконных перевозок туристских групп были проведены рейдовые мероприятия на основных туристских маршрутах республики. Достигнутые результаты послужили поводом для расширения работы по данным направлениям. Она будет продолжена и в этом году, в том числе совместно с Роспотребнадзором.

Глава Минтуризма напомнил главам муниципалитетов о необходимости обеспечить безопасность на объектах туристического показа, путях следования к ним и в местах массового пребывания туристов, установить предупреждающие знаки и ограждения, привести в надлежащее санитарное состояние места туристского показа.

Эмин Мерданов рассказал, что для выявления проблем на местах туристского показа создана активная ссылка для заполнения формы, куда жители и гости республики, обнаружившие на местах туристского показа нарушение правил безопасности, мусор или другие проблемы, могут отправить соответствующие фото и информацию.

По итогам заседания были даны протокольные поручения.