Сергей Меликов провел совещание, посвященное работе Общественной палаты

Сергей Меликов провел совещание, посвященное деятельности Общественной палаты Республики Дагестан и повышению эффективности взаимодействия органов власти с общественными организациями.

Глава республики подчеркнул, что главная цель – повышение эффективности взаимодействия всех политических и общественных сил.

«Сегодня роль общественных организаций выходит на передний план. Именно общественники, неравнодушные люди, предприниматели, простые граждане на протяжении последнего времени активно принимают участие в сборе гуманитарной помощи, в оказании помощи тем людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации в связи с событиями в Украине. Сегодня и Донецкая народная республика, и Луганская народная республика, и Крым, через территорию которого осуществляется помощь жителям освобожденных районов Украины, выражают признательность дагестанцам. Объемы гуманитарной помощи из Дагестана являются самыми обширными. Роль общественников, общественных организаций приобретает новую силу и новый импульс в своей работе», — сказал руководитель республики.

По словам Главы Дагестана, общественные организации могут оказать существенную поддержку органам власти в решении актуальных задач.

Органы власти особое внимание уделили ситуации на продовольственном и лекарственном рынках, однако справиться с проблемами, возникающими в этом секторе, только усилиями депутатов, органов исполнительной власти или правоохранительного блока не получится, нужно включать в эту сферу общественные организации, которые бы осуществляли общественный контроль положения дел на рынке.

Сергей Меликов обратил внимание на необходимость усиления роли Общественной палаты и как проводника гражданских инициатив.