Сергей Меликов провел совещание по жалобам в ЦУР

Сергей Меликов провел совещание по обсуждению выявленных ЦУРом проблем. В системе «Инцидент-менеджмент» выросло количество обращений и перевалило за 3,5 тысяч сообщений.

«В дальнейшем мы все, представители власти, будем посещать муниципальные центры управления. Проблемы, которые волнуют граждан, объективно не всегда находятся в ведении органов местного самоуправления. Наша общая задача состоит в том, чтобы данные каналы связи с населением были эффективно организованы и налажены, так как люди ждут конкретных результатов от принимаемых мер», – сказал Сергей Меликов.

Больше всего пользователи социальных сетей хотят качественной питьевой воды, бесперебойного электроснабжения, вывоза бытовых отходов, строительства и ремонта дорог. В сентябре чаще стали жаловаться на нехватку школ и условий в них.

Сигналы в ЦУРе показывают, что не везде решаются поставленные республикой задачи.