Сергей Меликов провел совещание по вопросам организации туристической инфраструктуры

Глава республики обратил внимание руководителей органов власти на проблему правового использования земельных участков на побережье Каспия.

«Теоретически мы можем сделать наше побережье не хуже, чем в Турции. Но на практике мы этого сделать сейчас не можем, потому что отдельные лица ставят свои интересы гораздо выше интересов республики», – убежден Меликов.

Говорили также о приведении в порядок пляжей в Махачкале, Дербенте, Избербаше, Каспийске, Каякентском и Карабудахкентском районах.

Туроператоры будут предоставлять данные о количестве прибывающих туристов.

В Дагестане создадут единую туристическую платформу Дагестана и организуют контент-продвижение туристического потенциала в социальных сетях.

Сергей Меликов также потребовал обеспечить чистоту и своевременный вывоз мусора в местах, где проходят турмаршруты.