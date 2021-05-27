Политика

Сергей Меликов провел совещание по вопросам организации туристической инфраструктуры

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Глава республики обратил внимание руководителей органов власти на проблему правового использования земельных участков на побережье Каспия.

«Теоретически мы можем сделать наше побережье не хуже, чем в Турции. Но на практике мы этого сделать сейчас не можем, потому что отдельные лица ставят свои интересы гораздо выше интересов республики», – убежден Меликов.

Говорили также о приведении в порядок пляжей в Махачкале, Дербенте, Избербаше, Каспийске, Каякентском и Карабудахкентском районах.

Туроператоры будут предоставлять данные о количестве прибывающих туристов.

В Дагестане создадут единую туристическую платформу Дагестана и организуют контент-продвижение туристического потенциала в социальных сетях.

Сергей Меликов также потребовал обеспечить чистоту и своевременный вывоз мусора в местах, где проходят турмаршруты.

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