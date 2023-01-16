Сергей Меликов провел совещание по решению проблем в сфере электро-, газо- и водоснабжения

Глава Дагестана Сергей Меликов провел сегодня, 16 января, совещание с органами власти республики по оперативным вопросам.

Говорили о проблемах в сфере электро-, газо- и водоснабжения в период ухудшения погодных условий.

Говоря о ситуации в регионе, глава республики поручил ответственным лицам провести глубокий анализ причин аварийных отключений и эффективности решений по их устранению. По результатам будут приняты оперативные и долгосрочные меры как по ответственности некоторых должностных лиц, так и для исключения подобных проблем в будущем.

«Оперштаб – не для отчетов, а для того, чтобы консолидировано решать проблемы, работать с реальными цифрами. Есть риски при подготовке к осенне-зимнему периоду? – Докладывайте об этом прямо и объективно. Нужно время на восстановление света? – Честно называйте сроки! Тогда будут приниматься правильные решения. Задача одна – оперативное устранение аварий и реальная готовность к работе», – подчеркнул Глава Дагестана.

В рамках совещания Сергей Меликов поручил проверить деятельность ОАО «Даггаз» в связи с происшествием в Хасавюрте, где в ночь с 7 на 8 января произошел хлопок газа в подвале многоквартирного дома.

«Безусловно, виновные понесут наказание. Сейчас руководитель межрайонного «Даггаза», оказывавшего не отвечающие требованиям безопасности жизни потребителей услуги, задержан, проверяется работа застройщика. Но этого недостаточно: надо разбираться с организацией, с причинами, которые к такому проводят, проверять нарушения в деятельности компаний, дающих разрешение на технологическое подсоединение к сетям, проверяющих готовность объектов к сдаче. Важно не допустить повторения подобного. Уверен, что таких домов, подсоединившихся к газовым сетям с нарушениями, в республике немало», – подчеркнул руководитель региона.

Было принято регенте, что программа по обеспечению безопасности сетей в республике будет скорректирована.

Сергей Меликов дал ряд поручений, в том числе — выявить объективную причину произошедшего ЧП на подстанции в Каспийске, привлекая при необходимости правоохранительные структуры.

Среди других задач: обеспечить готовность к своевременному реагированию на аварийные ситуации, доукомплектовать техникой специальные службы, создать аварийный запас на местах, эффективно организовывать информационную работу с населением.