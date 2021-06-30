Политика

Сергей Меликов провел совещание по развитию системы транспорта

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Врио Главы республики Сергей Меликов провел расширенное совещание по развитию транспорта, дорожного строительства, авиационного и железнодорожного сообщения.

Под развитием подразумевается не только строительство дорог и мостов, но и развитие всей транспортной инфраструктуры, а также пассажирских перевозок и других смежных отраслей.

Вместе с тем глава региона выразил мнение, что развитая система транспортных коммуникаций является показателем экономического роста региона.

«Учитывая потенциал республики как элемента международного транспортного коридора «Север-Юг», развитие Махачкалинского транспортного узла является актуальным и стратегически значимым не только для Дагестана или Северного Кавказа, но и для всей страны в целом», — отметил Меликов.

Сергей Меликов поставил задачи: ремонт дорог; сокращение концентрации ДТП на определенных участках; снижение смертности в ДТП.

Кроме того, глава республики отметил важность развития морского, железнодорожного и авиационного сообщения.

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