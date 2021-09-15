Сергей Меликов провел совещание по подготовке к выборам

Сергей Меликов провел итоговое совещание для обсуждения подготовки ко Дню голосования. Начали совещание с минуты молчания в память об ушедшем боевом генерале, экс-командующем Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, бывшем полномочном представителе Президента РФ в Южном федеральном округе Викторе Казанцеве.

Глава республики отметил, что к выборам готовились основательно. Республиканская рабочая группа следит за готовностью участков и безопасностью голосования.

Сергей Меликов потребовал, чтобы к 16 сентября все органы власти, учреждения были готовы к проведению голосования. В этот день состоится комплексная тренировка готовности избирательных комиссий и избирательных участков к голосованию.

Сергей Меликов напомнил участникам совещания, что выборы должны пройти открыто, прозрачно, в полном соответствии с законом.

«Нам необходимо обеспечить стабильную ситуацию, принять соответствующие меры для свободного волеизъявления граждан», – отметил Сергей Меликов.