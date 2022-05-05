Сергей Меликов провел совещание по подготовке к празднованию Дня Победы

Основная часть мероприятий пройдет в Махачкале и Каспийске. Традиционно в День Победы планируется возложение цветов к памятнику Воину-освободителю и на воинском кладбище в столице республики, проведение военного парада в Каспийске, посещение ветеранов Великой Отечественной войны на дому и Всероссийская акция «Бессмертный полк».

Шествие Бессмертного полка пройдет во всех городских округах и муниципальных районах республики и, предположительно, охватит не менее 300 тысяч человек. Только в Махачкале к акции будет привлечено более 200 волонтеров, которые сегодня проходят специальное обучение.

В целом по Дагестану в этот день пройдёт большое количество культурных мероприятий. Торжества будут широко освещаться региональными средствами массовой информации, в том числе и в прямом эфире.

О готовности к проведению военного парада в Каспийске заявил заместитель командующего Каспийской флотилией Сергей Ракаускас. Генеральная репетиция парада состоится 7 мая. Как уже отмечалось ранее, в нем примет участие 12 расчетов, а также более 23 единиц военной техники.

Рабочая группа при МВД по РД будет мониторить оперативную обстановку, кроме того, территориальные органы внутренних дел переведены на усиленный вариант несения службы. Особое внимание уделено охране общественного порядка при проведении Парада Победы в Каспийске.