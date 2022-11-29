Сергей Меликов провел совещание по основным направлениям развития здравоохранения Дагестана

Сергей Меликов провел совещание, на котором были обсуждены перспективы развития системы здравоохранения республики в период 2023-2025 годов.

Говорили об объектах незавершенного строительства в сфере здравоохранения, социальной поддержке медицинских работников, повышении качества образования в этой сфере.

«В преддверии принятия бюджета нам нужно определиться, на чем сосредоточить свои усилия в ближайшие годы. Бюджет должен сохранять социальную направленность и не ущемлять интересы граждан республики, создавать комфортные условия для жизни населения. А это значит, что мы в том числе должны сделать так, чтобы качественная медицинская помощь стала более доступной для дагестанцев», – обозначил приоритеты Сергей Меликов.

Глава региона подчеркнул необходимость усовершенствования материально-технической базы медицинских организаций и конструктивного решения вопроса долгостроя медицинских учреждений.

Он отметил, что близкие к завершению объекты следует вводить в приоритетном порядке. Так, профильному министерству поручено проработать вопрос включения противотуберкулезного диспансера, строящегося в Махачкале, в финансирование по соответствующей федеральной программе. Учреждение перешло в разряд незавершенных объектов в связи с сокращением финансирования, прекращением действия госпрограмм.