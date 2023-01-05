Сергей Меликов провел совещание по оперативной обстановке в первые дни нового года

Сегодня, 5 января, Глава Республики Дагестан Сергей Меликов провел совещание с руководителями органов власти по обсуждению оперативной обстановки в период первых дней нового года.

В режиме видеоконференции обсуждались вопросы оперативной обстановки в регионе, обеспечения безопасности граждан, бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также задачи органов власти на последующие праздничные дни.

Открывая совещание, глава Дагестана отметил, что прошедший год был для региона плодотворным: удалось решить многие застаревшие проблемы, добиться развития сельского хозяйства, туризма, образования, медицины и культуры. Работа по всем этим направлениям, заверил Сергей Меликов, будет продолжена и в новом году. В приоритете остаются вопросы образования и здравоохранения, которые больше всего волнуют дагестанцев.

«Новогодние праздники прошли организовано. Общественники вместе с руководителями городов и районов, министерств продолжали новогодние мероприятия. В первую очередь они были направлены на поддержку семей и детей военнослужащих, участвующих в СВО, и тех, кто потерял своих кормильцев», – отметил глава региона, поблагодарив руководителей тех муниципалитетов, в которых в постоянном режиме оказывается помощь семьям дагестанских бойцов.

В период выходных дней в республике функционирует штаб по оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, созданный при Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан. Аналогичные штабы, в состав которых включены представители оперативных и экстренных служб, сетевых, ресурсоснабжающих и жилищно-коммунальных организаций, созданы в городах и районах. О промежуточных итогах их работы доложил главе Дагестана руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов.

По оценке членов штаба, оперативная обстановка на территории Дагестана в первые дни года является стабильной, серьезных чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, органы власти обеспечивают реагирование на происшествия в штатном режиме.

В дни новогодних праздников в Дагестане прошло свыше 100 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 15 тысяч человек. Для обеспечения общественного порядка МВД по РД организовано круглосуточное патрулирование нарядами полиции мест массового пребывания людей.

Кроме того, в Дагестане был организован ряд новогодних акций. В рамках акции «Новый год в каждый дом» члены Правительства РД, лидеры общественного мнения, спортсмены, бизнесмены и волонтеры республики поздравили семьи военнослужащих и социально незащищенные слои населения республики. Во всех районах и городах республики состоялось свыше 400 мероприятий, которые охватили более 37 000 человек. В республике прошли акции «Елка желаний», «Новый год в каждый двор», «Поздравление детей, пенсионеров и членов семей военнослужащих», «Корзина добра».

О работе спасателей в праздничные дни доложил начальник Главного управления МЧС России по РД Нариман Казимагамедов.

По линии Центра управления в кризисных ситуациях и службы «112» организовано взаимодействие и обмен информацией со всеми муниципальными образованиями. В службу вызова экстренных оперативных служб «112» за указанный период поступило более 36 тысяч звонков.

Пожарно-спасательные подразделения реагировали, в том числе на пожары и дорожно-транспортные происшествия. Так, с участием подразделений МЧС Дагестана и местного населения ликвидированы очаги горения сухой травы на территориях Хивского, Агульского, Буйнакского и Цунтинского районов, обеспечена расчистка автомобильной дороги в Цумадинском районе, где 2 января произошел камнепад.

Руководитель республики поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и МЧС по РД за эффективную работу в новогодние дни и призвал не ослаблять контроль: «Спасибо всем сотрудникам тех органов, которые находились на своих постах, охраняя общественный порядок».

Подробно остановились и на работах по содержанию дорог. Сергею Меликову доложили о работах по восстановлению дорожного сообщения в Цумадинском районе. Напомним, утром 2 января камнепад на автомобильной дороге местного значения в Цумадинском районе прервал транспортное сообщение. Оперативные меры позволили восстановить проезд по временной схеме уже на следующий день. Сегодня работы по расчистке проезжей части продолжаются. Их полное завершение запланировано на 6 января.

По данным Роспотребнадзора по РД, анализ эпидемиологической ситуации позволяет делать вывод о значительном (более 40%) снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ. Специалисты связывают это с разобщением организованных коллективов в новогодние каникулы. В настоящее время заболеваемость среди всех возрастных групп населения находится ниже эпидемических порогов.

Первый вице-премьер РД Манвел Мажонц доложил о мерах по бесперебойной работе жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

«Все ресурсоснабжающие компании переведены на усиленный режим работы. Ведутся круглосуточные дежурства. Всего с 31 декабря по 4 января в республике произошло 15 инцидентов в сфере электроснабжения, 16 в сфере водоснабжения и 1 в сфере газоснабжения. Среднее время аварийно-восстановительных работ значительно сократилось. Если раньше на устранение проблемы уходило 8-10 часов, то сейчас 3,5 часа. При этом ни один из этих случаев не попадает под определение «массовое отключение». Подготовка к зиме дала определённый эффект, ресурсоснабжающие организации отработали этот период удовлетворительно», – сообщил первый вице-премьер. В целом, в отличие от ситуации в предыдущие годы количество отключений и время подключения после аварийного отключения в разы уменьшились.

Комментируя, глава региона отметил, что для развития позитивной тенденции необходимо продолжить совместную работу с ресурсоснабжающими организациями и главами муниципалитетов, в том числе по консолидации и модернизации сетей.

Подводя итоги совещания, Сергей Меликов поставил задачи перед органами власти на ближайшие недели.