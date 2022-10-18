Сергей Меликов провел совещание по исполнению бюджета республики за 9 месяцев 2022 года и планированию бюджета на следующий год. Глава республики отметил, что впервые планирование нового бюджета будет тесно связано со Стратегией социально-экономического развития Республики Дагестан до 2030 года, принятой Народным Собранием РД. Работа над ней велась больше года, основные параметры соответствуют параметрам развития социально-экономических направлений страны.

Врио председателя Правительства РД Руслан Алиев доложил об исполнении республиканского бюджета за январь-сентябрь 2022 года.

Он отметил, что, несмотря на внешнее давление как на отдельные компании, так и на экономику всей страны, результаты исполнения доходной части бюджета за 9 месяцев 2022 года составляют 102,5%, то есть в бюджет дополнительно поступило 905,5 млн рублей.

По словам докладчика, по 5 налогам бюджетные назначения перевыполнены на 815 млн рублей: это налог на прибыль; акцизы на ГСМ; транспортный налог; государственные пошлины; прочие налоговые доходы. Также наблюдается двукратное увеличение поступлений по неналоговым доходам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Не выполнены бюджетные назначения по налогу на доходы физических лиц, акцизам на алкоголь, налогу на имущество организаций и налогу на добычу полезных ископаемых.

Докладчик констатировал недостаточные темпы исполнения бюджета по ряду государственных программ.

О результатах мониторинга реализации нацпроектов в республике за январь-сентябрь 2022 года доложил председатель Счетной палаты РД Билал Джахбаров.

По его словам, ведомствам, ответственным за реализацию национальных и региональных проектов, следует принять меры по своевременному, эффективному использованию бюджетных средств, подготовить предложения по уточнению показателей нацпроектов и госпрограмм, провести детальный анализ неисполнения мероприятий и низкого уровня освоения бюджетных средств.

Комментируя доклады, Сергей Меликов подчеркнул, что главы министерств и ведомств в своей работе должны руководствоваться планами реализации бюджетных обязательств.

«Только так вы сможете быть уверены в том, какие объекты подлежат проектированию, контрактации, промежуточному мониторингу, сдаче, и контролировать освоение средств в полной мере», — обратился глава Дагестана к представителям органов исполнительной власти.

Министр финансов Дагестана Юнус Саадуев рассказал об основных параметрах бюджета республики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

По его словам, в бюджете предусматривается индексация социально-значимых расходов, в том числе соцвыплат населению, стипендий, зарплаты работников, не подпадающих под майские указы президента, а также дотации муниципальным образованиям, с учетом уровня инфляции, прогнозируемого в проекте федерального бюджета.

Планируется сохранить установленные «майскими» указами Президента РФ целевые показатели в оплате труда работников образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания. Планируется увеличить бюджетные ассигнования на приобретение путевок в рамках оздоровительной кампании детей и молодежи и др.

По итогам совещания даны протокольные поручения и принят ряд решений, касающихся планирования бюджета на 2023 год и плановый период до 2025 года.