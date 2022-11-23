Сергей Меликов провел совещание по готовности региона к осенне-зимнему периоду

22 ноября прошло совместное заседание регионального штаба по вопросам обеспечения газификации и устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона и Республиканского штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства РД к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов под председательством главы Дагестана Сергея Меликова.

Руководитель региона напомнил о важности контроля готовности объектов к осенне-зимнему периоду: «Готовность к ОЗП для сферы жилищно-коммунального хозяйства — базовая точка, ради которой предприятия работают в течение всего остального сезона».

По его словам, в рамках масштабного проекта социальной догазификации в этом году в план-графики региона включены свыше двух тысяч домовладений.

Помимо того руководитель региона упомянул, что республикой выделены средства для того, чтобы сделать бесплатной для льготных категорий граждан приобретение, установку внутридомового газового оборудования и проведение газопровода по участку.

«Считаю отсрочки и затягивание этого процесса недопустимыми!» — подчеркнул Сергей Меликов.

Ответственным органам поручено детально изучить вопрос для повышения темпов.

Отмечается также, что паспорта готовности получили 9 из 10 городов. В аутсайдерах остаются Дагестанские огни, где на протяжении многих лет используют аварийные котлы с истекшим сроком эксплуатации, изношены тепловые сети. Для жителей этого города проведены первоочередные мероприятия по обеспечению теплоснабжения.

Кроме того, модернизация тепловых сетей частично коснется и Кизилюрта. Там до конца 2024 года в трех микрорайонах города взамен старых котельных будут построены новые блочно-модульные котельные и тепловые сети.

Сергей Меликов заявил, что от статистических показателей необходимо переходить к практике.

«Мы решили ряд вопросов аварийности, создали необходимые резервы. Однако копившиеся годами проблемы с газоснабжением, электроснабжением особенно остро встают перед специалистами с наступлением отопительного сезона. Наша сегодняшняя задача – минимизировать все возможные риски в сфере ЖКХ на протяжении отопительного сезона, в том числе ещё раз уточнить алгоритм работы в случае перебоев или аварий», — подчеркнул руководитель региона.

На заседании также рассмотрели вопрос обеспечения бесперебойного снабжения энергоресурсами потребителей Дагестана в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

«Мы добились достаточно серьезных успехов в подготовке к осенне-зимнему периоду, но для достижения стандартов качества предстоит еще много работы, поэтому все плановые мероприятия необходимо довести до логического завершения», — сказал курирующий вице-премьер Манвел Мажонц, заслушав доклады.

Вице-премьер республики-министр по земельным и имущественным отношениям Заур Эминов сообщил в свою очередь, что Дагестаном совместно с группой «Газпром межрегионгаз» и ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» активно ведется работа по консолидации сетевых активов.

Было отмечено, что консолидация газораспределительных сетей республики, продажа и передача бесхозяйных сетей в аренду определенному собственнику позволит увеличить поступления в региональный бюджет и повысит качество услуг, предоставляемых населению.

Первым этапом уже в первом полугодии 2023 года планируется обеспечить приватизацию готовых к продаже республиканских газопроводов протяженностью 4 629,3 км. На втором и третьем этапах планируется консолидация муниципальных сетей и республиканских сетей, не находящихся в эксплуатации ГРО «Дагестан», на праве аренды и иных законных основаниях. Общая протяженность сетей на втором и третьем этапе составит 6530 км.

Заслушав докладчика, Сергей Меликов отметил, что консолидация позволит преодолеть ряд противоречий в сфере электро- и газоснабжения. Собственник сетей будет нести ответственность за их состояние, а значит – отвечать за подачу ресурсов.

Сергей Меликов предложил совместно с Росреестром откорректировать и синхронизировать программу развития газоснабжения и газификации республики.

По итогам заседания ответственным органам исполнительной власти и главам муниципальных образований даны протокольные поручения.