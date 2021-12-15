Сергей Меликов провел совещание по актуальным вопросам

Сергей Меликов провёл совещание на актуальные для республики темы, в том числе касающиеся обеспечения теплом, горячей водой и светом жителей республики и соблюдения антикоронавирусных мер.

Обсудили заявки в ЦУР, поступившие с 23 ноября по 13 декабря, и меры их решения.

За это время обработано больше 3 тысяч обращений граждан. Большая часть из них в Махачкале. Жители обращаются за оказанием государственной социальной помощи, с проблемами отсутствия электричества, холодной воды, задержки выплат и пособий.

Сергей Меликов подчеркнул, что эти вопросы находятся на особом контроле и недопустимо затягивание сроков актуализации перечня проблемных неучтенных многоквартирных домов.

Обсудили также исполнение решений Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Озвучили результаты мониторинга соблюдения требования по допуску лиц в отдельные помещения и в места оказания услуг по QR-кодам.

Минпромторг республики вместе Дагпредпринимательством, администрациями городов и районов республики, а также Управлением Роспотребнадзора по РД и МВД по РД проводит мероприятия по информированию представителей торговых объектов и объектов общественного питания о необходимости соблюдения требований Указа.

В торговых центрах, кафе и ресторанах проходят проверки соблюдения режима QR-кодов.