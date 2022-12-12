Сергей Меликов провел совещание по актуальным вопросам

Сергей Меликов провел оперативное совещание по актуальным вопросам экономики, энергетического комплекса и сферы ЖКХ.

С докладом об экономической ситуации в регионе выступил первый заместитель Председателя Правительства РД Руслан Алиев. Он проинформировал об исполнении республиканского бюджета и планах по организации работы в 2023 году.

Докладчик отметил среди прочего, что республика улучшает ход исполнения бюджета, исполнительская дисциплина растёт. Вместе с тем, особого внимания органов исполнительной власти и глав муниципалитетов требует кассовое исполнение по национальным проектам.

Руслан Алиев сообщил также, что распоряжением Правительства России 91,9 млн рублей дополнительно получено Республикой Дагестан на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2023 году. Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников.

Сергей Меликов заявил, что никакие факторы не должны повлиять на то, чтобы все социальные объекты, строительство которых начато в текущем и прошлых годах, были достроены.

Руководитель региона подчеркнул, что по итогам года проведут анализ работы органов исполнительной власти. В новом году по его результатам в отношении отдельных органов власти будут приняты решения, вплоть до кадровых. По мнению главы Дагестана, на фоне достаточно эффективной командной работы кабинета министров, есть случаи, требующие принятия жестких мер.

Также глава региона высказался о необходимости обеспечения целенаправленного повышения компетенции сотрудников органов власти, в том числе муниципальных служащих. По его словам, нужно продолжить обучающие семинары с участием руководителей органов исполнительной власти и муниципальных образований, которые проходили в этом году на базе ДГУНХ. В программу обучающих конференций должны быть включены блоки по экономике, строительству, образованию с обязательным приглашением к участию ответственных за эти направления в городах и районах заместителей глав.

В конце заседания Сергей Меликов дал отдельное поручение по решению вопроса о возвращении останков наиба Хаджи-Мурата и других дагестанских воинов, находящихся в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого, на историческую родину для достойного захоронения.

Этим займется специальная рабочая группа под руководством председателя Общественной палаты РД. К решению задачи также будут привлечены государственный секретарь РД Магомед-Султан Магомедов, представители регионального миннаца и общественные деятели.