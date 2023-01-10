Сергей Меликов провел оперативное совещание по развитию экономики региона

Сергей Меликов провел первое в новом году заседание Оперативного штаба по развитию экономики региона.

Прежде, чем перейти к обсуждению основной повестки, руководитель республики объявил о кадровом решении: Ризван Мурадов освобожден от должности министра энергетики и тарифов Республики Дагестан.

«За время деятельности в отрасли Ризван Усманович показал результативность работы, проведенной ведомством под его руководством. Решение о его освобождении принято в интересах повышения эффективности работы республиканского правительства и в частности энергетической отрасли. В этом году нам предстоит решить много задач в этой сфере», – подчеркнул руководитель региона.

Исполняющим обязанности руководителя Минэнерго РД назначен Шихалиев Марат Шамильевич.

Кроме того, глава региона подвел итоги прошедших праздничных дней. Речь шла в том числа об оперативной обстановке и обеспечении безопасности граждан, бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в новогодние каникулы.

Сергей Меликов поблагодарил Штаб по оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, созданный при Администрации Главы и Правительства РД на это время.

«В целом все прошло спокойно. Аварии устранялись в течение суток, штаб оперативно реагировал на все возникающие проблемы», – подчеркнул глава региона.

Отметим, всего в муниципалитетах Дагестана во время новогодних праздников было создано 30 оперативных штабов, в небольших районах организовано дежурство ответственных работников. В работе оперативных штабов было задействовано 1500 работников органов исполнительной власти.

Вместе с тем Сергей Меликов заявил о необходимости повышения безопасности дорожного движения в Дагестане. В ближайшее время состоится специальное совещание для обсуждения соответствующих мер.

Руководитель республики напомнил о тревожной статистике: только за время январских выходных в республике произошло 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 67 человек, 3 – погибли. В результате 7 наездов автотранспорта погибли 2 человека.

Комментируя ситуацию с отключением газа в Авадане Докузпаринского района, глава региона дал ряд поручений:

«7 января по причине низкого давления в системе газораспределения подача газа в село прекратилась. Соответствующие службы приняли экстренные меры для восстановления газоснабжения. При этом есть ряд технических вопросов, которые должны быть решены для исключения таких ситуаций, но мы не можем закрывать глаза на еще одну очевидную причину падения давления – хищения энерготоплива. Почему люди должны мерзнуть, пока кто-то за их счет набивает свои карманы? Мы должны проверить район за районом, село за селом, начиная с севера Дагестана и заканчивая южными муниципалитетами: там, где люди не выполняют требований законодательства, где энергоресурсы расхищаются, должны быть приняты необходимые меры». В Дагестане будет создана рабочая группа, которой предстоит оперативно исполнить это поручение.

Касаясь темы обеспечения устойчивости развития экономики, Сергей Меликов отметил необходимость продолжения работы по активизации внутренних резервов республики – как в реальном секторе, так и в сфере услуг, формирования условий для дальнейшего развития региона и улучшения жизни населения.