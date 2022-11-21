Сергей Меликов провел оперативное совещание по актуальным вопросам

Сегодня, 21 ноября, глава Дагестана Сергей Меликов провел заседание Оперативного штаба по развитию экономики, в рамках которого в том числе рассмотрены меры по повышению устойчивости развития экономики в условиях воздействия внешних факторов, а также реализация национальных проектов, федеральных целевых и государственных программ.

Первый заместитель Председателя Правительства республики Руслан Алиев напомнил коллегам, что на федеральном уровне продолжается работа по совершенствованию условий для инвесторов с целью снижения нагрузки на них и смягчения последствий внешних санкций. Подписано постановление правительства России, которое расширяет программу поддержки крупных проектов в приоритетных отраслях.

Одновременно с этим в Дагестане в 2020 году в качестве меры поддержки предприятий республики был установлен инвестиционный налоговый вычет. За счёт него инвесторы могут уменьшить размер налога на прибыль организаций, сократить стоимость своего проекта и, соответственно, быстрее его реализовать.

Помимо этого, по словам Первого вице-премьера, в текущем году республике предоставлена субсидия в размере 80,8 млн рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих налог на профессиональный доход. В этой связи Руслан Алиев призвал Агентство по предпринимательству и инвестициям обеспечить эффективное расходование средств, чтоб поддержка была адресной.

Также был затронут вопрос заключения контрактов органами исполнительной власти и местного самоуправления. Руслан Алиев констатировал низкий уровень контрактации в ряде муниципалитетов республики. По отдельным заключенным контрактам отмечается нарушение сроков их исполнения.

Глава Дагестана поручил усилить работу в этом направлении и к началу декабря представить результаты.

Это касается и освоения финансовых средств, поступивших в рамках соглашений, заключенных в 2022 году с федеральными органами исполнительной власти, на реализацию мероприятий национальных проектов, федеральных целевых и государственных программ.

«Деньги, которые органам власти дает государство, нужно тратить с пользой для людей», – обозначил приоритеты Сергей Меликов.

На 100 процентов от лимитов освоены средства Минэнерго, Минпромом, Минтуризмом, более чем на 90 процентов – Агентством по предпринимательству и Минтрансом, свыше 80 процентов освоения у Минтруда, Минмолодежи, Минприроды и Минсельхоза.

Министр образования и науки РД Яхья Бучаев, говоря об исполнении средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта «Образование», федеральных целевых и государственных программ, отметил, что на данный момент ведомством освоено 86,1 % федеральных средств.

Главной причиной некоторого отставания было названо неполное освоение денег, выделенных на организацию горячего питания для учащихся младших классов.

Сергей Меликов возмутился таким положением дел и поручил проработать вопрос более качественного питания школьников республики.

«Недопустимо экономить на продуктах питания для детей и их качестве, тем более что деньги на эти цели выделяются», – подчеркнул руководитель региона, поручив ответственным органам пересмотреть меню в соответствии с предпочтениями детей и с акцентом на продукцию местных производителей.

О ходе освоения финансовых средств в рамках реализации национальных проектов, федеральных целевых и государственных программ по линии здравоохранения рассказала также профильный министр Татьяна Беляева.

В ходе заседания Сергей Меликов проинформировал коллег об итогах работы дагестанской делегации на Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме, прошедшем в Баку на минувшей неделе.

Он отметил заинтересованность азербайджанской стороны в развитии сотрудничества с Дагестаном во всех областях социальной сферы и экономики, прежде всего – в туризме.