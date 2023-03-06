Сергей Меликов провел оперативное совещание по актуальным вопросам

На повестке – функционирование Центра социальной поддержки участников военных конфликтов и членов их семей, освоение бюджетных средств органами исполнительной власти региона, а также исполнение поручений, данных главой региона в ходе прямой линии.

Центр, подведомственный Минтруда Дагестана, будет оказывать персональную и адресную поддержку участникам боевых действий. Планируется, что организация будет работать с участниками СВО, боевых действий в Афганистане, а также Венгерских и чеченских событий.

Уже утверждён устав центра, определена структура и штатная численность работников. Все необходимые процедуры планируется завершить в максимально короткие сроки.

Новый Центр соцподдержки участников военных конфликтов и членов их семей позволит организовать более эффективную работу в данном направлении, выразил мнение глава Дагестана.

О мерах поддержки экономики республики проинформировал первый заместитель Председателя Правительства региона Руслан Алиев.

По его словам, Дагестан сегодня может участвовать в федеральной программе льготного кредитования организаций, реализующих инвестиционные проекты по производству приоритетной промышленной продукции.

На эти цели из федерального бюджета будет направлен 1 миллиард рублей. Речь идёт о выдаче льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта.

Как рассказал заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства РД – начальник Управления информационной политики и пресс-службы Главы РД Рашид Акавов, почти 2 тысячи обращений, поступивших на прямую линию с главой Дагестана, уже исполнены или находятся на стадии реализации.

В рамках подготовки к очередной прямой линии прорабатывается вопрос создания нового портала по приему вопросов и обращений. Сергей Меликов поручил главам городов и районов организовать собственные прямые линии для населения.

Отдельной темой совещания стал вопрос повышения эффективности Общественной палаты республики, действующий состав которой завершает свою работу в июле 2023 года.

Сергей Меликов заявил о необходимости провести «перезагрузку» деятельности этого учреждения.

Глава региона заявил о необходимости в том числе повысить эффективность взаимодействия Общественной палаты с НКО и активнее работать с гражданскими инициативами.

Одной из задач нового созыва палаты, по словам Сергея Меликова, видится усиление общественного контроля, создание узконаправленных комиссий для более компетентного подхода к решению существующих вопросов в таких сферах, как добровольчество, патриотическое воспитание, ЖКХ, строительство, СМИ.