Сергей Меликов провел оперативное совещание по актуальным для региона вопросам

На повестке – строительная тематика. В том числе обсудили соответствие строящихся в Махачкале многоэтажных домов требованиям сейсмоустойчивости, а также возведение и капитальный ремонт социальных объектов.

Незаконное строительство многоквартирных домов в Дагестане по-прежнему остается одной из застарелых проблем. Глава региона отметил, что на 6 марта текущего года контролирующими органами на территории Махачкалы выявлено более 400 многоэтажных домов, возведенных с грубыми нарушениями строительного законодательства, в том числе в части соответствия сейсмическим нормам.

«Для нас это явление не новое. Ранее выявлено 457 таких домов, они были обследованы федеральным автономным учреждением, по ним приняты решения. Часть домов будет введена в хозяйственный оборот, некоторые будут снесены. Но у нас бывает и такое: принято решение суда о приостановлении строительства многоэтажного дома, а оно продолжается ночами. А где надзор ответственных служб? У нас с сентября 2021 года функционирует межведомственная группа для пресечения нарушений при строительстве, в составе которой в том числе и представители правоохранительного блока. Общество должно видеть результаты их деятельности. При этом ответственность за сложившуюся ситуацию должны нести все инстанции, которые допустили это незаконное строительство», – подчеркнул Сергей Меликов.

Он напомнил о землетрясении в Турции и Сирии: нарушения при проектировании многих домов в пострадавших провинциях привели к большим разрушениям и человеческим потерям.

Глава субъекта обратил внимание на то, что в столице республики сегодня очень много домов-самостроев, при строительстве которых не соблюдаются элементарные требования безопасности, хотя Дагестан относится к сейсмически активным регионам.

Все постройки в Махачкале, уверен Сергей Меликов, должны быть сейсмически устойчивыми. Ко всем же недобросовестным застройщикам необходимо применять самые строгие меры, предусмотренные законодательством.

«Не нужно ждать трагедии, чтобы в полной мере учитывать сейсмостойкость при строительстве. В этом направлении необходимо принимать исчерпывающие меры и строго контролировать процесс возведения объектов», – сказал руководитель региона.