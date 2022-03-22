Сергей Меликов провел личный прием граждан

Глава республики Сергей Меликов по поручению Президента Российской Федерации провел личный прием граждан. Обращения касались ремонта и благоустройства дорог.

В поселке Семендер 5 лет назад людей заверили в том, что улица включена в программу ремонта дорог.

«Необходимо срочно внести коррективы в бюджет муниципалитета, проработав все возможные пути решения этого вопроса. До июня текущего года – сделать проектно-сметную документацию и уже к осени – завершить реконструкцию», – обратился в этой связи к мэру Махачкалы Салману Дадаеву Сергей Меликов.

Мэр Махачкалы заверил, что до октября этого года дорога в Семендере будет отремонтирована.

Исполнение этого поручения с сегодняшнего дня находится на контроле профильного министерства и Главного федерального инспектора по Республике Дагестан.

Поддержать капитальный ремонт автодороги «Обода – Гортколо – Гозолоколо» попросили главу региона жители одноименных сел Хунзахского района.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Джамбулат Салавов отметил, что по госпрограмме «Развитие территориальных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан» в 2023 году предусмотрена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт этого участка с устройством асфальтобетонного покрытия.

Сергей Меликов поручил найти средства на подготовку проекта уже в этом году. «Сделаем подарок Хунзахскому району к 100-летию Расула Гамзатова и постараемся в 2023 году реконструировать дорогу», – сказал Глава Дагестана.