Сергей Меликов провел личный прием граждан

Сергей Меликов по поручению Президента Российской Федерации провел личный прием граждан.

Среди вопросов, с которыми обратились к руководителю республики дагестанцы, были просьбы, касающиеся газификации, ремонта дорожных сооружений, строительства социальных объектов.

Так, супруга военнослужащего, принимающего участие в СВО, Эльвира Наврузбекова попросила оказать содействие в газификации ее жилого дома. Молодая мама с грудным ребенком проживает в селе Ахмедкент Кайтагского района.

«До начала спецоперации мы проживали в Пятигорске, но после отъезда мужа вернулись в Дагестан. Однако в нашем доме невозможно жить в зимнее время из-за отсутствия отопления: газ и вода не проведены в дом, а напряжение электричества очень низкое. Я обращалась в газовую службу селения Маджалис, но понятного ответа не получила», – рассказала Эльвира Наврузбекова.

Поселок, в котором проживает женщина, уже газифицирован, осталось лишь подвести газ до границ земельного участка. По словам представителя райадминистрации, в муниципалитете работает несколько бригад в этом направлении.

«Об обеспечении газом и электроэнергией семей военнослужащих, участвующих в СВО, я говорил неоднократно. Они должны обслуживаться вне очереди. Это касается и подключения к поселковым газовым сетям. До конца ноября вопрос этот надо решить. Об исполнении доложить мне лично», – поручил глава региона ответственным структурам.

Программа догазификации подразумевает подведение газа до границ земельного участка, однако расходы, связанные с установкой оборудования, должен взять на себя собственник. С учётом того, что заявительница не входит в перечень льготников, которым компенсируют эти расходы, Сергей Меликов поручил установить в доме женщины газовое оборудование за счёт средств фонда «Все вместе».

Вмешательство главы региона потребовалось и в вопрос с заменой лифтового оборудования в одном из многоквартирных домов Махачкалы.