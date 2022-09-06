Сергей Меликов провел круглый стол на Восточном экономическом форуме

Сергей Меликов провел круглый стол по вопросам развития туристической отрасли.

Глава региона выступил с предложениями по развитию туризма.

По его словам, развитие туризма необходимо рассматривать в более широких аспектах и в более широких пространственных параметрах – в пределах макротерриторий:

«В этих макротерриториях мы должны увязывать практически все виды туризма: морской, пляжный, горный, экотуризм, этнотуризм, автотуризм и другие виды. Безусловно, мастер-планирование при этом необходимо».

Сергей Меликов подчеркнул, что серьезным препятствием в развитии туристического потенциала новых территорий является отсутствие обеспечивающей инфраструктуры. «Основной проблемой на обеспечивающих территориях является рост нагрузки на жилищно-коммунальную сферу, коммунальную инфраструктуру, дороги. Все эти вопросы, в том числе параметры по мощностным характеристикам обеспечивающей инфраструктуры, должны быть предусмотрены при мастер-планировании».

Глава региона обратил внимание аудитории на актуальность решения земельного вопроса:

«Действующее законодательство не позволяет напрямую, без проведения торгов, передавать земельные участки ни потенциальным инвесторам, ни корпорациям, но решить вопрос ускорения инвестиционного цикла можно, если внести в законодательство изменения, наделяющие Туризм.РФ полномочиями по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности. Это значительно упростит, ускорит реализацию комплексных проектов, чего нам сейчас не хватает».

По результатам обсуждения рабочая группа подготовила проект предложений и направила их в Госсовет для принятия.