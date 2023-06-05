Сергей Меликов провел еженедельное совещание с руководителями органов власти

Сегодня, 5 июня, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел еженедельное совещание с руководителями органов исполнительной и муниципальной власти.

Обсуждались в том числе ход освоения бюджетных средств и мероприятия по благоустройству Каспийска, которому в прошлом году Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил почётное звание «Город трудовой доблести».

Как доложил на совещании врио министра финансов региона Шамиль Дабишев, бюджет республики своевременно обеспечивает все социальные обязательства. В приоритетном порядке финансируются такие направления, как заработная плата, детские пособия, коммунальные услуги, льготное лекарственное обеспечение, страховые платежи на неработающее население, ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан, стипендии.

Сергей Меликов поручил усилить контроль за освоением денежных средств, в том числе ежемесячно проводить сверку соответствующих графиков как в министерствах и ведомствах, так и на муниципальном уровне.

О работе, проводимой по возведению в Каспийске стелы «Город трудовой доблести», проинформировал глава муниципалитета Борис Гонцов.

Местом установки монумента, доложил мэр, определен бульвар имени Абдуллаева, расположенный в центральной части города между улицами Хизроева и Ильяшенко.

В рамках проекта будет благоустроена территория бульвара. В том числе запланированы: озеленение прилегающей территории, подсадка деревьев с сохранением имеющейся растительности; установка ночного освещения; организация детской зоны; бесплатный Wi-Fi; установка малых архитектурных форм.

Сергей Меликов напомнил, что основные работы должны быть выполнены в летний период.

Отметим, в советские годы в Каспийске был создан уникальный военно-промышленный комплекс, позволивший наладить выпуск многих видов оборонной продукции. Почётное звание «Город трудовой доблести» присвоено Каспийску указом президента России от 15 ноября 2022 года за значительный вклад трудящихся на заводе «Дагдизель» в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

«Сейчас мы должны сконцентрировать все усилия, чтобы выполнить свои обязательства и закрыть плановые задачи первого полугодия», – подытожил глава региона.