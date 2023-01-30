Сергей Меликов провел еженедельное совещание по актуальным вопросам

Сергей Меликов провел еженедельное совещание с органами власти по актуальным вопросам.

Об аварийно-восстановительных работах в январе 2023 года и мерах по повышению надежности электроснабжения жителей Дагестана проинформировал генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко. Комментируя аварию, которая произошла на подстанции на заводе точной механики в Каспийске, он отметил:

«Сейчас подстанция работает по временной схеме, потребители запитаны от двух трансформаторов. На данный момент их перегрузка не зафиксирована, а значит веерного отключения потребителей не будет. Мы планируем привезти на подстанцию передвижной трансформатор, а затем – установить новый», – пояснил Левченко.

Говоря об отключениях в Махачкале, он сообщил, что новый трансформатор уже введён в работу на подстанции «Махачкала-110», аварийная ситуация на которой повлекла за собой массовые и длительные отключения энергии в одном из столичных районов.

Для повышения надежности электросетевого комплекса республики будет продолжена реализация специальной программы.

О причинах нарушений в работе системы газоснабжения, повлекших возникновение пожаров, их устранении и привлечении к ответственности должностных лиц проинформировал в рамках заседания гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров.

В том числе речь шла о возгорании в квартирах жилых домов по улице Лаптиева в Махачкале в связи с высоким давлением газа. Без газоснабжения остались 40 многоквартирных и 50 частных домов с населением около 6500 человек. На сегодняшний день вышедший из строя газорегуляторный пункт заменен, и подача газа потребителям возобновлена, за исключением тех квартир, которые пострадали от пожара.

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, по данному факту возбуждено уголовное дело. Предположительной причиной аварии является выход из строя пункта редуцирования газа и попадание твердой фракции под клапан, в результате чего произошел резкий скачок давления газа в сети.

В настоящее время, по словам Ленара Мансурова, проводится обследование всех газораспределительных пунктов, находящихся в зоне ответственности ГРО «Махачкала» и «Дагестан». Для выяснения причин инцидента обществом проводится внутренняя проверка. Вместе с тем всем пострадавшим будет выплачена компенсация ущерба.

Глава региона поручил органам власти обеспечить в этом процессе защиту интересов граждан. Также Сергей Меликов потребовал от руководителя ресурсоснабжающей компании постоянного контроля за качеством предоставляемых населению услуг и своевременной реакции на обращения граждан.

Говорили также о мерах по цифровой трансформации. О них рассказал министр цифрового развития РД Юрий Гамзатов.

По словам руководителя ведомства, по программе «Устранение цифрового неравенства» продолжаются работы по оснащению мобильной связью отдаленных населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек, до конца года базовые станции будут построены в 65 населенных пунктах. Для функционирования единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» закуплено необходимое оборудование.