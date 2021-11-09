Сергей Меликов проведет сегодня в Дербенте выездное заседание Совета при Главе РД

Сергей Меликов проведёт сегодня в Дербенте выездное заседание Совета при Главе Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности.

Обсудят комплексное развитие Дербента до 2025 года, а также ход реализации национальных проектов в регионе в 2021 году.

До заседания глава региона посетит в древнем городе ряд социально значимых объектов, в том числе проверит как благоустроены придомовые территории в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», осмотрит строящиеся очистные сооружения, парк «Патриот», реконструируемую площадь Свободы и другие объекты.