Сергей Меликов проведет пресс-конференцию в рамках форума, посвящённого работе СМИ

Сегодня, 9 декабря, в первый день форума, посвящённого работе СМИ в цифровую эпоху, состоится пресс-конференция Главы Республики Дагестан Сергея Меликова, сообщили в пресс-службе Главы РД.

Журналисты из федеральных и региональных СМИ смогут задать руководителю республики интересующие их вопросы. Всего в пресс-конференции примут участие более 100 представителей масс-медиа.

Напомним, форум средств массовой информации «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития» будет проходить с 9 по 11 декабря в Махачкале, в историческом парке «Россия — моя история».

В числе гостей мероприятия – руководство ведущих российских информационных агентств – ИТАР-ТАСС, «Интерфакс», РИА «Новости», федерального издания «Российская газета», секретари Союза журналистов России, представители субъектов СКФО, руководители крупных издательств, редакторы региональных изданий, в том числе на языках народов России.