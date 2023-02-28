Сергей Меликов прокомментировал выступление Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова на очередной сессии НС РД

«Отчет получился очень подробный. В установленное регламентом время отражены все направления социально-экономического развития Дагестана. Это говорит о том, что Абдулмуслим Мухудинович лично вник во все вопросы, которые сегодня правительство решает. Были обозначены позиции, на которых находится республика по тем или иным направлениям», – сказал Глава Дагестана Сергей Меликов.

Глава республики поблагодарил премьер-министра и членов правительства за проведенную работу и остановился на ряде направлений, которые требуют дополнительного внимания.