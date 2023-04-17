Сергей Меликов прокомментировал успехи дагестанских школьниц на Всероссийской олимпиаде школьников

Напомним, 11-классницы Айшат Магомедова и Патимат Самедова успешно выступили на престижном интеллектуальном конкурсе и заняли призовые места.

«За последние несколько дней состоялись важные события для нашей системы образования – две девочки из Дагестана выиграли престижные конкурсы на всероссийском уровне. Это говорит о том, что мы научились видеть перспективу в нашей молодёжи и научились создавать им условия для развития», – сказал глава Дагестана на совещании по подготовке к ГИА.

Ранее Сергей Меликов в своем telegram-канале поздравил девочек с блестящим результатом.