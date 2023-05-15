Сергей Меликов прокомментировал смену руководства города Махачкалы

Своё мнение руководитель республики выразил в ходе совещания по актуальным вопросам.

О Махачкале

«Я помню Махачкалу 70-х годов. Прекрасный зеленый, цветущий город. За последние десятки лет город оказался в хаосе, из которого нужно выходить. Сделать это можно только совместными усилиями. Махачкала должна быть достойна Дагестана, это лицо нашей республики», – сказал глава региона.

О Ризване Газимагомедове

Сергей Меликов поблагодарил Ризвана Газимагомедова за проведённую работу на должности руководителя города и пожелал удачи на посту вице-премьера.

«Ризван Казимович как человек, которому я доверяю, должен был объективно разобраться в ситуации. Во многом он с этой задачей справился», – прокомментировал Сергей Меликов работу Ризвана Газимагомедова в городской администрации.

«Сегодня в должности вице-премьера он будет выстраивать дальнейшие взаимоотношения с федеральными органами исполнительной власти по развитию коридора «Север-Юг». Актуальными становятся вопросы развития промышленности, в том числе с поступлением гособоронзаказа на наши предприятия, и другие сферы, в которых необходимы его опыт и знания», – отметил руководитель республики.

О Юсупе Умавове

Назначенного и.о мэра Махачкалы Юсупа Умавова глава республики назвал сильным руководителем, который способен самостоятельно принимать решения во благо города.

«Рассчитываю, что он сформирует команду, которая сумеет эффективно развивать столицу. С учетом тех ошибок, которые были выявлены Ризваном Казимовичем», – сказал глава Дагестана.