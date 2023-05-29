Сергей Меликов прокомментировал ситуацию вокруг недостроенного здания школы в с. Бильбиль-Казмаляр Магарамкентского района

Объект стал предметом для обращения к властям известного дагестанского журналиста Алика Абдулгамидова.

Напомним, строительство началось в 2011 году частным инвестором, однако через три года работы приостановились в связи с отсутствием денежных средств.

Сегодня инвестор предлагает государству выкупить здание школы для ее завершения за сумму, которую определила независимая комиссия, а именно 84,9 млн рублей. При этом предполагается, что это будет лишь первым шагом: потребуются еще более значительные вложения, чтобы привести проект в соответствие с современными требованиями, завершить работы, а затем оборудовать школу всем необходимым.

Глава Республики Дагестан подчеркнул, что излишние эмоции в этом вопросе неуместны, но сам объект будет достроен.

Республика ежегодно берёт на себя немалые обязательства по строительству и капитальному ремонту школ, руководствуясь главным принципом – интересами детей. Бюджет формируется, исходя из того же принципа: средства выделяются на те школы, которые можно построить и сдать, чтобы ребята как можно скорее смогли сесть за парты.

«Если мы выделим средства сейчас, у нас появится еще один объект незавершённого строительства. Зачем нам тратить 85 млн рублей в этом году, если обеспечить детей учебными местами мы всё равно не сможем? В то время как эта сумма позволит возвести другой социальный объект, например, детский сад. Мы выкупим объект, когда будут средства для гарантированного завершения строительства. Выкупим и сразу приступим к достройке. Рассчитываю, это будет в следующем году», – пояснил глава республики.

Он поручил органам власти рассмотреть данный вопрос при планировании бюджета на 2024 год.