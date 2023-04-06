Сергей Меликов прокомментировал ситуацию вокруг Чиркейского водохранилища

Северо-Кавказское территориальное управление Росрыболовства объявило торги на шесть участков в акватории Чиркейского водохранилища, предназначенных для рыболовства. В связи с этим, жители села Чиркей обратились к Сергею Меликову с опасением того, что часть Чиркейского водохранилища могут передать под частный бизнес.

Глава Дагестана заверил, что на первом месте в разрешении этой ситуации будут интересы людей, которые много лет живут на этих территориях.

«Мы обязательно разберёмся в этой ситуации! Я поручил приостановить все работы до проведения проверки. Органы власти во всём разберутся», — сказал Меликов.