Сергей Меликов прокомментировал ситуацию с критикой новой системы обращения с ТКО

Сергей Меликов, в ходе послания Народному Собранию Дагестана, прокомментировал ситуацию с критикой новой системы обращения с ТКО.

«Находятся люди, которые в погоне за длинным рублем готов наплевать на здоровье миллионов людей. Именно так можно охарактеризовать ситуацию с возводимыми современными комплексами, спроектированными по самым последним экологическим стандартам. Как можно быть против того, чтобы свалки, испоганившие наши горы, были убраны? Просто нечистоплотные люди, привыкшие к грязным деньгам, не могут спокойно смотреть, как мы очищаем Дагестан».

Глава региона сообщил, что в скором времени в республике будет налажена система обращения с твердыми коммунальными отходами, их перегрузкой, сортировкой.

Источник: Мирмол