Сергей Меликов прокомментировал работу семинара-совещания по подготовке к заседанию Госсовета

Глава Республики Дагестан принял участие в семинаре-совещании по подготовке к заседанию Госсовета, которое запланировано на 6 сентября в рамках ВЭФ.

Комментируя итоги совещания, Сергей Меликов сообщил, что в 2023 году в Каякентском районе республики может начаться строительство морского курорта и Всероссийского детского центра по типу «Артека», «Океана», «Орленка».

По словам руководителя региона, транспортная и логистическая доступность новых объектов даст много возможностей для организации выездов по достопримечательностям республики. «Проект амбициозный и достаточно сложный в реализации, но вполне реальный», — заключил глава.

Кроме того, Сергей Меликов на семинаре-совещании предложил создать в городах-курортах туристическую полицию. Такие подразделения уже созданы в ряде регионов России.