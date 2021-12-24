Сергей Меликов прокомментировал пресс-конференцию Президента страны

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов прокомментировал пресс-конференцию Владимира Путина, разъяснив вопрос, который задал руководитель РИА Дагестан Магомед Магомедов.

«Внимательно смотрел в онлайн-режиме большую пресс-конференцию Президента России Владимира Владимировича Путина по итогам года. Глава государства ответил более чем на 50 вопросов, которые волнуют россиян.

В пресс-конференции участвовали и наши журналисты, а одному из них даже удалось озвучить свой вопрос. Вопрос, кстати, для нас больной – о проблемах с обеспечением дагестанцев светом, газом и водой. Мы его уже поднимали на федеральный уровень – и в рамках Дней Дагестана в Совете Федерации, и на встрече с Владимиром Владимировичем.

Действительно, состояние сетей газо-, водо- и электроснабжения не позволяет обеспечить комфортные условия жизни для людей. Но эта ситуация сложилась не вчера, а в течение десятков лет.

Сейчас нам удалось наладить конструктивное взаимодействие с Минэнерго РФ и руководством ресурсоснабжающих организаций. Есть результаты.

Будем реализовывать программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021 – 2025 годы совместно с «Газпромом». На неё направят свыше 13 млрд рублей инвестиций, а объекты газификации появятся в 27 районах Дагестана.

«Россети» разработали программу модернизации и повышения надёжности электросетевого комплекса республики на 7,8 млрд рублей, отдельно будет принята программа по Махачкале. В этом году также на подготовку к зиме направлено намного больше средств, чем раньше.

В части водоснабжения реализуется другая программа, в рамках которой до 2024 года пройдут мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции порядка 110 объектов водоснабжения. Нам также одобрили инфраструктурный бюджетный кредит в 10,5 млрд рублей для строительства систем водоснабжения.

Ещё один важный шаг – будет создан Единый оператор в сферах водоснабжения и водоотведения и Единый информационно-расчетный центр РД, что также закроет многие вопросы.

Надеюсь, поддержка Президента поможет нам ускорить эту работу. Владимир Владимирович в очередной раз напомнил о своём особом отношении к Дагестану, мы это ощущаем.

А пресс-конференция – это хорошая возможность не только узнать из первых уст мнение главы государства об основных направлениях развития России, но и оперативно скорректировать работу на местах», — отметил Глава Дагестана.