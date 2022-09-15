Сергей Меликов прокомментировал перспективы внедрения исламского банкинга

«Кредитование бизнеса на принципах исламского банкинга, то есть по нормам, дозволенным нашей религией, обсуждался давно. В настоящее время в республике действуют несколько товариществ на вере, финансирующих небольшие проекты. Также в крупных торговых центрах практикуется продажа товаров в рассрочку по нормам ислама.

Однако это не может в полной мере удовлетворить возросшие потребности населения и бизнеса в финансировании экономики. Тот факт, что сегодня на федеральном уровне обратили на это внимание и крупнейший в стране банк решил заняться этим вопросом, вселяет надежду на достижение поставленных и востребованных обществом задач», — отметил глава региона.